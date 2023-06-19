Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении американской техники

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт президента.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский в своем вечернем обращении от 18 июня отметил, что американская техника эффективно защищает украинское небо. Таким образом, президент Украины опроверг заявления Путина об уничтожении ПВО Patriot.

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"Пусть кто там в России, рассказывает, будто наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один "Патриот" не уничтожен!", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ посетил экономический форум в Санкт-Петербурге. На встрече с бизнесменами и союзниками России Путин рассказал, что российские силы "уничтожили под Киевом пять комплексов Patriot".

Следует отметить, что, несмотря на заявления Путина, Украина получила всего две системы Patriot. Одну прислали США, а другую отправили совместно Нидерландами и Германией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых показало уничтожение немецких танков Leopard 2 в Украине. Позже оказалось, что этими танками была сельскохозяйственная техника на украинских полях.

Также "Комментарии" писали, что пропаганда РФ пыталась выдать уничтоженный российский танк за украинский. Министерство обороны России выложило видео с подбитым танком, а корреспондент рассказывал об удачных действиях армии РФ. Однако пользователи заметили одну деталь, показавшую, что уничтоженный танк и экипаж был российским.