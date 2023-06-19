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Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении американской техники

Украинский президент ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина об уничтожении американских систем ПВО Patriot.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт президента.

Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении американской техники

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский в своем вечернем обращении от 18 июня отметил, что американская техника эффективно защищает украинское небо. Таким образом, президент Украины опроверг заявления Путина об уничтожении ПВО Patriot.


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"Пусть кто там в России, рассказывает, будто наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один "Патриот" не уничтожен!", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ посетил экономический форум в Санкт-Петербурге. На встрече с бизнесменами и союзниками России Путин рассказал, что российские силы "уничтожили под Киевом пять комплексов Patriot".

Следует отметить, что, несмотря на заявления Путина, Украина получила всего две системы Patriot. Одну прислали США, а другую отправили совместно Нидерландами и Германией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых показало уничтожение немецких танков Leopard 2 в Украине. Позже оказалось, что этими танками была сельскохозяйственная техника на украинских полях.

Также "Комментарии" писали, что пропаганда РФ пыталась выдать уничтоженный российский танк за украинский. Министерство обороны России выложило видео с подбитым танком, а корреспондент рассказывал об удачных действиях армии РФ. Однако пользователи заметили одну деталь, показавшую, что уничтоженный танк и экипаж был российским.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/nashi-vijskovi-ruhayutsya-krok-za-krokom-idemo-vpered-zverne-83669
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