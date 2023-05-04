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Зеленский отреагировал на российские угрозы своего убийства

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские угрозы и назвал неинтересной темой.

сегодня, 15:15
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не "интересуют" угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Зеленский отреагировал на российские угрозы своего убийства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

После нападения двух дронов на Кремль среди представителей российской политики и пропаганды начали распространяться призывы об убийстве Владимира Зеленского.


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Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому уничтожению" украинского лидера. Подобными изречениями прозвучали со стороны кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, который сказал, что президента Украины следует убить в Нидерландах.

Именно в эту европейскую страну прибыл Владимир Зеленский 4 мая и отреагировал на угрозы своего убийства. Президент Украины говорит, что не важно, что думает Россия, а важно, что она делает.

"Мы не видим сильной российской армии на поле боя", — говорит Зеленский и добавляет, что угрозы России являются для него "неинтересной темой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, обвинивший Соединенные Штаты в атаках на резиденцию президента России Владимира Путина и пригрозивший ответом для Украины. США назвали такие угрозы со стороны Российской Федерации смешными.

Также "Комментарии" писали о беспокойстве в НАТО. Россия может "наказать" Запад за поддержку Украины. После взрывов на газопроводах "Северный поток" военный альянс усилил патрулирование, ведь озабочены возможной диверсией со стороны России по подводным кабелям интернета. Подводные кабели передают 95% интернета и 200 из 400 из них НАТО считают критическими.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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