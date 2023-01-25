Зеленский отреагировал на решение Германии передать танки Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение канцлера Германии Олафа Шольца отправить танки Leopard 2 в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президента Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

25 января Германия официально объявила, что передаст танки своего производства Украине. Кроме немецких танков, Олаф Шольц разрешил другим странам также отправлять Leopard 2 в Украину. Президент Украины отреагировал на такое решение канцлера Германии, за что ему и другим партнерам вынес слова благодарности.

"Только что услышал об этих важных и своевременных решениях во время разговора с Олафом Шольцом. Искренне благодарен канцлеру и всем нашим друзьям в Германии", — пишет Владимир Зеленский в Twitter.

Владимир Зеленский считает, что танки Leopard 2 станет еще одним шагом для дальнейшей обороны Украины от российской агрессии.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и обучающих миссий, зеленый свет для партнеров на поставку подобного оружия", — пишет президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский посол в Берлине Сергей Нечаев отреагировал на решение правительства Германии отправить танки Leopard 2 в Украину. Во время своей речи Нечаев употреблял слова русской пропаганды и вспомнил времена Второй мировой войны.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Германии Борисе Писториусе, который указал через сколько времени танки Leopard 2 прибудут в Украину. По словам немецкого политика, сначала украинским военным нужно пройти необходимую учебу.

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