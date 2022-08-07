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Зеленский отреагировал на "референдумы" и предупредил оккупантов РФ

Также Зеленский заявил, что Украина ничего своего не отдаст

7 августа 2022, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Новые псевдореферендумы, которые РФ намерена провести на оккупированных территориях, закроют для страны-агрессора возможность переговоров с Украиной и другим миром. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на обращение Владимира Зеленского.

Зеленский отреагировал на "референдумы" и предупредил оккупантов РФ

Владимир Зеленський (фото из открытых источников)

Также украинский президент предупредил всех, кто намерен помогать захватчикам, об ответственности перед Украиной.

"Появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Все, кто будут помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что позиция Украины остается неизменной в этом вопросе.

"Если оккупанты последуют за этими псевдореферендумами, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", — заявил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о предупреждении Зеленского для Африки. Если российский диктатор Владимир Путин победит в войне против Украины – это будет начало третьей мировой войны, в мире будет хаос. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи с африканскими журналистами. По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, заявление Зеленского правильно, но сформулировано оно несколько странно. Он считает, что тезисы, озвученные президентом, можно было передать по-другому. Например, "мир не может дать выиграть России, поскольку это привело бы к Третьей мировой войне и изменению существующего мирового порядка". Что касается соответствующих ссылок именно в Африке, то, по мнению Виктора Каспрука, этот постколониальный континент важен для Украины в том смысле, что в ООН африканские государства могут отдать массово свои голоса за то или иное решение, основываясь на прошлых образах европейцев.





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Источник: https://youtu.be/wvjK95VeO68
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