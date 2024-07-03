Зеленский отреагировал на постоянные отключения света: какую задачу дал министру энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно активнее работать в вопросах с проблемами при отключении электроэнергии. Президент поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать население о состоянии системы, дефицитах и мерах, которые предпринимает страна.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что дал задачу главе Минэнерго Герману Галущенко сообщать украинцам о состоянии энергетической системы.

"Поручил также министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их заполнения", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что правительство должно создать возможности, которые позволили бы населению пройти период с постоянными отключениями света.

"Правительство должно и гораздо активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", – сказал президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина 1 июля передавала электроэнергию четырем странам при выключении света в домах украинцев.

Также "Комментарии" писали, что в "Укрэнерго" рассказали о четырех факторах, влияющих на продолжительность отключений электроэнергии у населения. К ним относятся российские обстрелы, высокая температура из-за которой потребляется больше ресурсов, недостаточное количество электроэнергии, которые могут предоставить партнеры и ремонт украинской энергоинфраструктуры, в том числе атомных станций.



