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Зеленский отреагировал на попытку убийства Трампа

Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

сегодня, 08:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытку убийства американского политика и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Зеленский заявил, что насилию нет оправданий в любом уголке мира.

Зеленский отреагировал на попытку убийства Трампа

Владимир Зеленский отреагировал на попытку покушения на Трампа. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на платформе X на покушение на Трампа, которое состоялось во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места в любом уголке мире. Насилие никогда не должно побеждать", — написал Зеленский.

Президент Украины пожелал Трампу быстро поправиться и выразил соболезнования близким, пострадавшим из-за инцидента в США.

"Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему быстрого выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения – участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", — добавил Зеленский.

Напомним, что во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании раздались несколько выстрелов. Экс-президент получил ранение в ухо и был доставлен в медицинское учреждение. Во время инцидента погиб один из митингующих, а стрелок был убит. Им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа. Кроме того, появилась первая реакция Трампа на попытку убийства.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео с моментом выстрела по Трампу.



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