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Зеленский отреагировал на покушение на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинение в покушении на российского диктатора Путина.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский возразил, что Украина ответственна за атаки беспилотников на Кремль, которые Россия расценивает как покушение на Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Зеленский отреагировал на покушение на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

3 мая администрация президента РФ заявила, что Кремль подвергся атаке двумя беспилотниками. В Москве обвиняют Украину в этой деятельности, однако Зеленский отрицает такую информацию.


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"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву", – сказал Зеленский во время пресс-конференции в Финляндии.

Президент Украины отметил, что ВСУ воюет исключительно на своей территории.

"Мы воюем на своей территории, мы защищаем свои села и города. У нас для этого не хватает оружия. Поэтому мы его нигде больше не используем. У нас это дефицит, мы не можем его тратить", — сообщил Владимир Зеленский и добавил, что "Мы не нападали на Путина, мы оставляем это на рассмотрение суда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на информацию об атаках беспилотников по Кремлю и информацию о покушении на Путина. Кроме того, российский депутат-коллаборационист из Крыма призывает ударить по резиденции Зеленского, как ответ на ночные атаки дронами.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали две причины отказа от широкого празднования Дня Победы, однако избежали важнейшей. По мнению российских журналистов, не согласных с политикой действующей власти в Москве, Кремль отменял часть мер до 9 мая, чтобы они не переросли в общий и масштабный протест против Владимира Путина и войны в Украине.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-03-23/index.html
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