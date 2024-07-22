Зеленский отреагировал на отказ Байдена переизбираться

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от переизбрания на президентский пост. Как передает портал "Комментарии", свою позицию украинский лидер обнародовал на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В своем сообщении Владимир Зеленский написал, что Украина благодарна Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, наряду с сильной и двухпартийной поддержкой в США, была и остается критически важной.

Украинский президент отметил, что за последние годы было принято много сильный решений, и они запомнятся как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена.

"И мы уважаем сегодняшняя жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Байден поддерживал Украину в самый драматичный момент, помогал не допустить оккупации страны Путиным и "продолжал поддерживать нас на протяжении всей это ужасной войны".

В конце поста глава украинского государства добавил, что текущая ситуация в Украине и во всей Европе не менее сложная, и "мы искренне надеемся", что продолжающееся сильное лидерство США не позволит российскому злу добиться успеха или заставить свою агрессию окупиться.

Отметим, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США. Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Харрис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байден". Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".



