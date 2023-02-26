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Зеленский отреагировал на новые санкции ЕС, назвав их мощными

Президент Украины отреагировал на 10 пакет санкций от Евросоюза. Зеленский назвал его мощным.

сегодня, 09:23
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Автор:

Slava Kot

Европейский Союз ввел новый 10-й пакет санкций против Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение европейского сообщества, назвав его сильным шагом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обращение Зеленского.

Зеленский отреагировал на новые санкции ЕС, назвав их мощными

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

К годовщине вторжения Европейский Союз должен принять новый пакет санкций против России. После длительных дискуссий европейских дипломатов Еврокомиссия пришла к согласию и опубликовала 10-й пакет санкций 25 февраля.


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В новые запреты попали три крупных банка России "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк", все их активы у Евросоюза будут заморожены, сделки разорваны, а сами банковские учреждения потеряют доступ к системе SWIFT. Новый пакет санкций запретил пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" и наложил соответствующие ограничения против компании "Росатомфлот", управляющей атомными кораблями РФ.

"В 10-м пакете новые санкции, мощные, против оборонной промышленности и финансового сектора террористического государства и против пропагандистов, которые потопили российское общество во лжи и пытаются распространить свою ложь на весь мир", — отреагировал президент Украины.

Зеленский заверил, что санкции против России будут вводиться и дальше. Следующим шагом Президент Украины считает необходимость повлиять на российскую атомную промышленность и ввести санкции против компании "Росатом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский показал комнату, где он живет с начала войны.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, который ответил, будет ли вести мирные переговоры с Путиным.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=902596794321210
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