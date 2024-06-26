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Зеленский отреагировал на нового генсека НАТО: как описал его

Владимир Зеленский назвал положительные качества нового генсека НАТО Марка Рютте, который на этом посту заменит Йенса Столтенберга.

26 июня 2024, 17:32
Автор:
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Slava Kot
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Новым генеральным секретарем НАТО стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На избрание нового главы НАТО отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвавший Рютте "сильным и принципиальным лидером".

Зеленский отреагировал на нового генсека НАТО: как описал его

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решения союзников, которые избрали новым генсеком НАТО Марка Рютте. Зеленский рассказал об основных темах, которыми будет заниматься Украина с НАТО, а также похвалил генсека.

"В октябре, мы ожидаем, что наша совместная работа по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе будет продолжаться в хорошем темпе. Я знаю Марка Рютте как принципиального и сильного лидера, который в последние годы неоднократно демонстрировал свою решительность и дальновидность", — сообщил президент в соцсети X.

Также Зеленский поблагодарил действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга за его "выдающийся вклад в укрепление НАТО" и "непреклонную поддержку борьбы Украины за свободу".

Кроме Зеленского, избрание Марка Рютте поздравили и другие украинские политики, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Ваше лидерство и преданность принципам демократии чрезвычайно важны для нашего общего будущего. Спасибо за постоянную поддержку Украины в эти трудные времена", — сказал Ермак.

Срок мандата Йенса Столтенберга в должности главы НАТО истекает в конце сентября, после этого главой альянса станет Марк Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на нового генсека НАТО Марка Рютте.

Также "Комментарии" писали о заявлении Столтенберга, который сообщил о готовности НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность и таким образом отправить сигнал для основных врагов — Китая и России.



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