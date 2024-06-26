Зеленский отреагировал на нового генсека НАТО: как описал его

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Slava Kot
Новым генеральным секретарем НАТО стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На избрание нового главы НАТО отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвавший Рютте "сильным и принципиальным лидером".
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решения союзников, которые избрали новым генсеком НАТО Марка Рютте. Зеленский рассказал об основных темах, которыми будет заниматься Украина с НАТО, а также похвалил генсека.
Также Зеленский поблагодарил действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга за его "выдающийся вклад в укрепление НАТО" и "непреклонную поддержку борьбы Украины за свободу".
Кроме Зеленского, избрание Марка Рютте поздравили и другие украинские политики, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Срок мандата Йенса Столтенберга в должности главы НАТО истекает в конце сентября, после этого главой альянса станет Марк Рютте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на нового генсека НАТО Марка Рютте.
Также "Комментарии" писали о заявлении Столтенберга, который сообщил о готовности НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность и таким образом отправить сигнал для основных врагов — Китая и России.
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