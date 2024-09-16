Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: чему обрадовался президент

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новое покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Зеленский выразил ему наилучшие пожелания и заявил, что политическое насилие не имеет места в мире.



Появилась реакция Зеленского на покушение на Трампа. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в соцсети X опубликовал сообщение с реакцией на возможную попытку убийства кандидата в президенты США указав, что рад знать, что лидер республиканцев Дональд Трамп не пострадал.

"Я рад слышать, что Дональд Трамп в безопасности и невредим. Мои лучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в покушении быстро задержали. Это наш принцип: верховенство права первостепенно, а политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", – написал Зеленский.

15 сентября вблизи гольф-клуба, в котором находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Сотрудник спецслужб заметил часть ружья в ограждении и начал стрелять. Нападающий пытался скрыться с места инцидента, но был задержан правоохранителями. Им оказался 58-летний гражданин США Райан Рут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на покушение на Трампа отреагировал президент США Джо Байден, сделавший заявление, что лидер республиканцев получит ресурсы для защиты от Белого дома. Также на попытку убийства Трампа неожиданно отреагировал американский миллиардер Илон Маск.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия начала использовать новое покушение на Трампа против Украины. Российские пропагандисты активно распространяют заявления о приверженности нападающего Райана Рута к Украине, а также считают, что Украина могла якобы нанять его для убийства Дональда Трампа.