Зеленский отреагировал на массовые протесты против Фицо в Словакии

Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал многотысячные выступления против политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо по сближению с Россией. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Владимир Зеленский представил в соцсети X (Twitter).

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Стоит отметить, в более, чем 20 словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались протесты под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо.

"Братислава – не Москва, Словакия – это Европа", – прокомментировал события Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой внешняя разведка доложила ему о военных планах российского лидера Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", о деталях совещания глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Словакии политическая ситуация достигла напряженной точки: премьер Роберт Фицо заявил, что оппозиция готовится к "Майдану" – захвату правительственных зданий и требованиям досрочных выборов. Во время закрытого заседания парламента, вызвавшего немалый скандал, Фицо выступил с заявлениями о потенциальных манипуляциях оппозиции.

Ранее "Комментарии" писали – Роберт Фицо заявил, что поддерживает идею сокращения финансовой помощи Украине от Европейского Союза. По его словам, это решение объясняется тем, что он не слуга украинского народа.



