logo

BTC/USD

104983.83

ETH/USD

3320.82

LTC/USD

121.63

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский отреагировал на массовые протесты против Фицо в Словакии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на массовые протесты против Фицо в Словакии

Владимир Зеленский поддержал протесты в Словакии

25 января 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал многотысячные выступления против политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо по сближению с Россией. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Владимир Зеленский представил в соцсети X (Twitter).

Зеленский отреагировал на массовые протесты против Фицо в Словакии

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Стоит отметить, в более, чем 20 словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались протесты под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо.

"Братислава – не Москва, Словакия – это Европа", – прокомментировал события Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой внешняя разведка доложила ему о военных планах российского лидера Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", о деталях совещания глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении.                                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало – в Словакии политическая ситуация достигла напряженной точки: премьер Роберт Фицо заявил, что оппозиция готовится к "Майдану" – захвату правительственных зданий и требованиям досрочных выборов. Во время закрытого заседания парламента, вызвавшего немалый скандал, Фицо выступил с заявлениями о потенциальных манипуляциях оппозиции.

Ранее "Комментарии" писали – Роберт Фицо заявил, что поддерживает идею сокращения финансовой помощи Украине от Европейского Союза. По его словам, это решение объясняется тем, что он не слуга украинского народа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1882886536305528972
Теги:

Новости

Все новости