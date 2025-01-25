Зеленский раскрыл детали разведки о новом плане Путина: что обсуждалось на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой внешняя разведка доложила ему о военных планах российского лидера Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", о деталях совещания глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР (Службы внешней разведки – ред.) по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", – отметил президент.

По словам президента, вторым вопросом на Ставке было обеспечение подразделений на передовой оружием и людьми.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении заявил, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Аналитики отметили, 24 января, во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину основной акцент в выступлении Путина был направлен на то, чтобы дать понять российскому обществу, что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем, а война в Украине является частью более широкого конфликта между Россией и Западом.



