Зеленский раскрыл детали разведки о новом плане Путина: что обсуждалось на Ставке

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой внешняя разведка доложила ему о военных планах российского лидера Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", о деталях совещания глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
По словам президента, вторым вопросом на Ставке было обеспечение подразделений на передовой оружием и людьми.
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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении заявил, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Аналитики отметили, 24 января, во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину основной акцент в выступлении Путина был направлен на то, чтобы дать понять российскому обществу, что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем, а война в Украине является частью более широкого конфликта между Россией и Западом.
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