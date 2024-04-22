Зеленский отреагировал на идею Макрона по олимпийскому перемирию: прекратит ли огонь Украина

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой олимпийского перемирия, он прекрасно понимает, что для российского диктатора Владимира Путина нет никакого перемирия, а Олимпиада не является авторитетом. Поэтому Украина не рассчитывает на то, что Россия прекратит свое давление и наступит тишина на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Хьюго Декрипту сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Лидер украинцев отметил, что у него нет веры в формат перемирия, потому что нет никакой веры к нынешней России.
Президент напомнил, что подобная ситуация уже была при подписании договоренностей в нормандском формате. Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.
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