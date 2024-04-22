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Зеленский отреагировал на идею Макрона по олимпийскому перемирию: прекратит ли огонь Украина

Владимир Зеленский напомнил, что Эммануэль Макрон вместе с ним был в Нормандском формате и прекрасно знает, чего стоят обещания России

22 апреля 2024, 16:20 comments1997
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой олимпийского перемирия, он прекрасно понимает, что для российского диктатора Владимира Путина нет никакого перемирия, а Олимпиада не является авторитетом. Поэтому Украина не рассчитывает на то, что Россия прекратит свое давление и наступит тишина на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Хьюго Декрипту сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на идею Макрона по олимпийскому перемирию: прекратит ли огонь Украина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Лидер украинцев отметил, что у него нет веры в формат перемирия, потому что нет никакой веры к нынешней России.

"Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской федерацией. Эмануэль это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Мы вместе проходили весь этот минский процесс. дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что подобная ситуация уже была при подписании договоренностей в нормандском формате. Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.

"Они тренировали своих снайперов, которые проходили и каждый день убивали наших людей. Это с поличным все есть. Эмануэль все это знает. Они просто выходили на охоту", – заявил Зеленский. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. В них заходила группа 20-30 специалистов, которые несколько месяцев подряд ежедневно убивали наших людей, хотя был cease-fire", — отметил президент.

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