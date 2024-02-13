Зеленский отреагировал на голосование Сената США за одобрение законопроекта с помощью для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей за принятие законопроекта с помощью Украины на $60 млрд. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщение глава государства опубликовал в X (Twitter).
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Лидер украинцев подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет избавить жизнь украинцев от российской агрессии.
Читайте также на портале "Комментарии" — американские пляски вокруг помощи Украине идут уже пятый месяц. Республиканцы (точнее – их трампистское крыло) придумывают новые и новые причины тормозить принятие соответствующего законопроекта. Сегодня Сенат США наконец-то окончательно поддержал пакетный законопроект о международной помощи с более чем $60 млрд на помощь Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей, где есть риск, что процесс вновь застопорится. К чему всё идет, о чём говорит – и чем может завершиться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят позитивные сигналы из США для Украины: что важно в риторике Дональда Трампа.
Обсуждения
Новости