Зеленский отреагировал на голосование Сената США за одобрение законопроекта с помощью для Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей за принятие законопроекта с помощью Украины на $60 млрд. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщение глава государства опубликовал в X (Twitter).

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", — написал президент.

Лидер украинцев подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет избавить жизнь украинцев от российской агрессии.

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию всех американцев и всего свободного мира", — резюмировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские пляски вокруг помощи Украине идут уже пятый месяц. Республиканцы (точнее – их трампистское крыло) придумывают новые и новые причины тормозить принятие соответствующего законопроекта. Сегодня Сенат США наконец-то окончательно поддержал пакетный законопроект о международной помощи с более чем $60 млрд на помощь Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей, где есть риск, что процесс вновь застопорится. К чему всё идет, о чём говорит – и чем может завершиться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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