Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский неофициально пригласил известного американского изобретателя Илона Маска посетить Украину. Предложение опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства.

Зеленский пригласил Маска в Украину через твиттер. Фото из открытых источников

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего поклонника @elonmusk в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева", — так на украинском звучит сообщение Зеленского.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY