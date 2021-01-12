Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина

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Вечканова Елена
Президент Украины Владимир Зеленский неофициально пригласил известного американского изобретателя Илона Маска посетить Украину. Предложение опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства.
Зеленский пригласил Маска в Украину через твиттер. Фото из открытых источников
Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021
I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY
В оригинале твитт написан на английском языке. О какой-либо реакции самого Илона Маска пока неизвестно.
Впрочем одного из самых богатых людей мира не просто "отметили" в твитте — приглашение в Украину опубликовано с ретвиттом одной из июльских публикаций Маска.
Тогда изобретатель похвастался, что общался с родственниками выдающегося украинца Сергея Королева. Интересно, что твитт Маска был малоинформативным, впрочем в конце он написал фамилию инженера на украинском и русском языках.
Внук Королева Андрей, с которым связывался Маск, только положительно отзывался об их разговоре. По мнению мужчины, Маска можно назвать оптимистом.
Реакция на твитт президента Зеленского появилась мгновенно. Многие пользователи родом из РФ пытаются доказать, что Королев был советским, а не украинским ученым. Кто-то поддерживает приглашение Маска в Украину, другие — откровенно смеются.
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