Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский неофициально пригласил известного американского изобретателя Илона Маска посетить Украину. Предложение опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства.

Зеленский пригласил Маска в Украину через твиттер. Фото из открытых источников

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего поклонника @elonmusk в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева", — так на украинском звучит сообщение Зеленского.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

В оригинале твитт написан на английском языке. О какой-либо реакции самого Илона Маска пока неизвестно.

Впрочем одного из самых богатых людей мира не просто "отметили" в твитте — приглашение в Украину опубликовано с ретвиттом одной из июльских публикаций Маска.

Тогда изобретатель похвастался, что общался с родственниками выдающегося украинца Сергея Королева. Интересно, что твитт Маска был малоинформативным, впрочем в конце он написал фамилию инженера на украинском и русском языках.

Внук Королева Андрей, с которым связывался Маск, только положительно отзывался об их разговоре. По мнению мужчины, Маска можно назвать оптимистом.

"Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", — говорил Андрей.

Реакция на твитт президента Зеленского появилась мгновенно. Многие пользователи родом из РФ пытаются доказать, что Королев был советским, а не украинским ученым. Кто-то поддерживает приглашение Маска в Украину, другие — откровенно смеются.



Решит ли Маск откликнуться на предложение Владимира Зеленского, неизвестно. Если так, то путь американца будет лежать в Житомир, где и находится Музей космонавтики имени С.П.Королева. Стоит отметить, что в 2020 году заведение отметило 50-летний юбилей с момента основания. За это время музей посетило более 3 млн человек, а коллекция пополнилась более 25 тыс. экспонатов.

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