kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

33893.83

ETH/USD

1052.37

LTC/USD

136.42

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина

Приглашение Зеленский опубликовал по случаю дня рождения ракетного инженера Сергея Королева, уроженца Украины, которым Илон Маск восхищается

сегодня, 17:18
Автор:

Вечканова Елена

Президент Украины Владимир Зеленский неофициально пригласил известного американского изобретателя Илона Маска посетить Украину. Предложение опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства.

Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина

Зеленский пригласил Маска в Украину через твиттер. Фото из открытых источников

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего поклонника @elonmusk в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева", — так на украинском звучит сообщение Зеленского.

В оригинале твитт написан на английском языке. О какой-либо реакции самого Илона Маска пока неизвестно.

Впрочем одного из самых богатых людей мира не просто "отметили" в твитте — приглашение в Украину опубликовано с ретвиттом одной из июльских публикаций Маска.

Тогда изобретатель похвастался, что общался с родственниками выдающегося украинца Сергея Королева. Интересно, что твитт Маска был малоинформативным, впрочем в конце он написал фамилию инженера на украинском и русском языках.

Внук Королева Андрей, с которым связывался Маск, только положительно отзывался об их разговоре. По мнению мужчины, Маска можно назвать оптимистом.

"Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", — говорил Андрей.

Реакция на твитт президента Зеленского появилась мгновенно. Многие пользователи родом из РФ пытаются доказать, что Королев был советским, а не украинским ученым. Кто-то поддерживает приглашение Маска в Украину, другие — откровенно смеются.

Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина - фото 2
Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина - фото 3
Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина - фото 4
Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина - фото 5
Зеленский пригласил Илона Маска в Украину — известна причина - фото 6

Решит ли Маск откликнуться на предложение Владимира Зеленского, неизвестно. Если так, то путь американца будет лежать в Житомир, где и находится Музей космонавтики имени С.П.Королева. Стоит отметить, что в 2020 году заведение отметило 50-летний юбилей с момента основания. За это время музей посетило более 3 млн человек, а коллекция пополнилась более 25 тыс. экспонатов.

Ранее "Комментарии" сообщали подробности дерзкой аферы в США: мошенники обманывали женщин, продавая им якобы сперму Илона Маска.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1348978891029938176
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ