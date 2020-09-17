Зеленский открыл масштабные военные учения

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Владимир Лавский
В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область открыл военные учения Rapid Trident-2020. Об этом сообщает фейсбук-страница Офиса президента.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский потребовал от антикоррупционных органов системных посадок.
Президент надеется, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и станут работать быстрее и продуктивнее над обличением коррупционеров во власти.
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