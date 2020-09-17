Зеленский открыл масштабные военные учения

В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область открыл военные учения Rapid Trident-2020. Об этом сообщает фейсбук-страница Офиса президента.

"Я рад начать свое пребывание во Львовской области именно отсюда. Сегодня в Украине открываются масштабные военные учения, здесь, в Международном центре миротворчества и безопасности. Все знают наши приоритеты в данном направлении - сильная армия и возвращение Украине оккупированных территорий. Данные учение - это важный шаг для вступления в НАТО. Важно сейчас воспользоваться моментом и повысить уровень подготовки украинских военных, а также наладить взаимодействие с штабами США и НАТО", - отметил президент Украины.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский потребовал от антикоррупционных органов системных посадок.

Президент надеется, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и станут работать быстрее и продуктивнее над обличением коррупционеров во власти.



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