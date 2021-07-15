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Главная Новости Политика президент Зеленский основал президентский знак отличия "Национальная легенда Украины". Кто его получит
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Зеленский основал президентский знак отличия "Национальная легенда Украины". Кто его получит

Вручать ее будут за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу

сегодня, 14:52
Автор:

Андрей Ройко

Вчера, 14 июля, глава государства основал новую награду. Владимир Зеленский издал Указ № 294/2021 "Об установлении отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины". Согласно ему, новой наградой будут отмечать граждан "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу". Также отличия будут удостоены и те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, здравоохранения, искусства, культуры, спорта и ведет активную общественную   и благотворительную деятельность, — сообщает официальный сайт президента Украины.

Зеленский основал президентский знак отличия "Национальная легенда Украины". Кто его получит

Владимир Зеленский ввел новую президентскую награду, фото из открытых источников

В ближайшее время Кабинет Министров, привлекая общественность и геральдистов, должен подготовить и провести всеукраинский конкурс, на котором будет утвержден рисунок отличия "Национальной легенды Украины". А к 9 августа 2021 года правительство обязано еще представить на утверждение Зеленскому проект Положения об этом отличии и проекты рисунков к нему. Государственное управление делами при участии Нацбанка Украины будет заниматься изготовлением непосредственно самого "легендарного" отличия и атрибутов к награде.

Указ № 294/2021  уже  опубликован и вступил в силу. Вполне возможно, что, учитывая сроки подготовки положения и рисунка президентской награды "Национальная легенда Украины", первых награжденных ею страна увидит еще ко Дню Независимости 24 августа.

А вот кого в прошлом 2020 году Владимир Зеленский засыпал наградами ко Дню Конституции, вы можете узнать вот в этом материале издания "Комментарии".


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zasnuvav-vidznaku-nacionalna-legenda-ukrayini-69521
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