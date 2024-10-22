logo

BTC/USD

67480.13

ETH/USD

2632.74

LTC/USD

69.91

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский определился, будет ли отправлять в отставку Умерова и Буданова
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский определился, будет ли отправлять в отставку Умерова и Буданова

Президент подтвердил, что информация об отставке Умерова и Буданова ходила давно, но она не соответствует действительности

22 октября 2024, 15:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о возможной смене руководителей оборонных ведомств Украины. В частности, в СМИ и соцсетях циркулирует информация о возможной отставке начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

Зеленский определился, будет ли отправлять в отставку Умерова и Буданова

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность увольнения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также других чиновников, в частности об этом в интервью Radio NV сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко.

По его словам, существует информация не только о потенциальной отставке Буданова, но и о возможной замене министра обороны Рустема Умерова.

"Но в течение всего времени в Офисе принимаются иногда решения уже на 100%, а затем они как-то меняются. И уже потом мы видим кадровое решение, о котором никто не говорил", — отметил нардеп.

Также издание "Комментарии" сообщало – накануне руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила о том, что министр обороны Рустем Умеров должен уйти в отставку. Впоследствии она решила еще раз объяснить, почему в этом убеждена.

Ранее "Комментарии" писали – Рустему Умерову готовят отставку: стало известно, кто может занять его должность.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости