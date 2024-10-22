Зеленский определился, будет ли отправлять в отставку Умерова и Буданова

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о возможной смене руководителей оборонных ведомств Украины. В частности, в СМИ и соцсетях циркулирует информация о возможной отставке начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность увольнения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также других чиновников, в частности об этом в интервью Radio NV сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко.

По его словам, существует информация не только о потенциальной отставке Буданова, но и о возможной замене министра обороны Рустема Умерова.

"Но в течение всего времени в Офисе принимаются иногда решения уже на 100%, а затем они как-то меняются. И уже потом мы видим кадровое решение, о котором никто не говорил", — отметил нардеп.

Также издание "Комментарии" сообщало – накануне руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила о том, что министр обороны Рустем Умеров должен уйти в отставку. Впоследствии она решила еще раз объяснить, почему в этом убеждена.

Ранее "Комментарии" писали – Рустему Умерову готовят отставку: стало известно, кто может занять его должность.



