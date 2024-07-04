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Зеленский окончательно закрыл вопрос по приглашению Украины в НАТО

Президент признал, что практически нет шансов, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

сегодня, 16:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал президент Владимир Зеленский.

Зеленский окончательно закрыл вопрос по приглашению Украины в НАТО

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что прежде всего очень хотел бы, чтобы этот саммит НАТО был успешным для всех союзников. Вместе с тем, по его словам, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

"Моя команда сейчас работает над конкретными вещами в Соединенных Штатах по этому поводу", — отметил глава государства.

По его словам, вторым по важности вопросом есть предоставление гарантий безопасности Украине как можно большим количеством стран.

"И третье... Да, наверное мы бы хотели мощные шаги от Соединенных Штатов Америки. И я говорю вам честно: мы бы хотели приглашения. И мы знаем, что мы его не получим. Хотя, я так считаю, что если мы хотим увидеть сильную Америку, сильную в том смысле, в котором, мне кажется, сегодня общество очень ждет от главы Америки... то я думаю, что что-то вроде приглашения — это именно такой знак", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, если бы Киев получил долгожданное приглашение о членстве в НАТО, тот это свидетельствовало бы, что "никто не боится Путина, все уверены в лидерстве Америки".

При этом, у него спросили, надо ли союзниками думать о немецкой модели, чтобы позволить Украине членство в НАТО в то время, пока не вся территория Украины находится не под ее контролем.

Президент подчеркнул, что официально таких предложений ни разу официально не поступало, а все, что обсуждают где-то за кулисами обычно ничем хорошим не заканчивается.

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