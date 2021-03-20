Зеленский одобрил запуск Центра противодействия дезинформации

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Центра противодействия дезинформации, передает "Суспільне".
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Известно, что Центр противодействия дезинформации будет функционировать для достижения целей Стратегии национальной безопасности Украины. В частности, его целью будет обеспечение информационной безопасности государства, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным дезинформационным воздействиям и кампаниям, недопущения манипулирования мнением общественности.
Напомним, что эксперты для портала "Комментарии" оценили инициативу. По мнению специалистов, если указанный орган будет наделен реальными полномочиями, есть основания полагать, что он будет эффективным инструментом противодействия дезинформации. Целесообразно, если Центр станет местом аккумулирования наработок других подразделений специальных служб, ведомств, аналитических центров и научных учреждений, а также действительно весомых достижений общественного сектора и медиа в этой сфере. За годы войны мы получили бесценный опыт: научились выявлять информационные угрозы, считывать враждебные нарративы, проверять контент, развенчивать фейки и мифы. Очевидно, этот опыт требует системного анализа, совершенствования и практического применения с целью нивелирования деструктивных информационных воздействий. К этой работе необходимо привлечь лучших отечественных специалистов. Кадровое обеспечение является одним из определяющих факторов эффективности деятельности создаваемого Центра.
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