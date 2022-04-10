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Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией – "только Путин может остановить войну"

Почему Украина должна сесть за стол переговоров - Зеленский ответил

сегодня, 09:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с российским главой Путиным, ведь только он может остановить войну. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией – "только Путин может остановить войну"

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. В России никто другой не способен остановить эту войну. Только он один (президент РФ Путин – ред.) решает, когда эта война закончится", – отметил во время интервью Зеленский.

В то же время Зеленский сообщил, что после зверств российских оккупантов в городах и селах Украины "испытывает ненависть к России, русским солдатам".

"Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – заявил президент.

Как сообщали ранее "Комментарии", удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов. В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Местному населению ничего не угрожает, поскольку зона поражения у цистерны составляет не более 550 метров.

Также "Комментарии" писали, что в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны. Ближайшие две недели войны будут решающими не только потому, что будут проходить ожесточенные бои на востоке Украины, но потому что эти битвы определят дальнейшее течение боевых действий и следующую фазу войны.

Читайте на портале "Комментарии": в МВД рассказали, куда может направиться враг в случае успешных боев за Донбасс. Однако основные сражения сосредоточятся на Донбассе.


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Источник: https://m.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bildMobile.html
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