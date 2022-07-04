Зеленский объяснил вывод ВСУ из Лисичанска и назвал два направления, где идем вперед

Президент заявил, что Украина постепенно продвигается вперед в Харьковской и в Херсонской области, также ВСУ имеют успехи на море. Примером того есть успешное освобождение ранее оккупированного острова Змеиный, что обязательно повторится на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем уже традиционном видеообращении.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, главная причина вывода украинских войск из Лисичанска Луганской области – это необходимость сберечь жизни воинов. Глава государства отметил, у украинского руководства есть четкое понимание – стены временно оккупированных и разрушенных городов удастся отстроить, земли удастся вернуть обратно под контроль Украины, а вот людей нужно беречь сегодня и сейчас.

По словам Зеленского, если командованию виднее, и оно принимает решение отвести украинских воинов с определенных участков фронта, то это вызвано тем, что враг превосходит нас в несколько раз в ударах огнем, в живой силе и так правильнее. Как только Украина получит необходимое западное оружие, как только будет проработана тактика – ВСУ снова вернутся.

Владимир Зеленский также прокомментировал отчет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Путину о том, что вся Луганская область оккупирована. Президент посоветовал оккупантам вспомнить свои доклады и обещания перед 24 февраля, весной и сейчас. Зеленский посоветовал агрессору оценить масштаб того, что ему уже пришлось заплатить за эти оккупации и, сколько еще предстоит заплатить позже.

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