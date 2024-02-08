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Зеленский объяснил причины увольнения Залужного

Зеленский подчеркнул, что новый этап войны нуждается в новом подходе.

сегодня, 19:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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ВСУ нужны изменения, ведь Украина не смогла добиться успеха "на земле" в войне против России в прошлом году. Такое заявление президент Владимир Зеленский, объясняя причины увольнения генерала Валерия Залужного.

Зеленский объяснил причины увольнения Залужного

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

"Первый год – выстояли. Начали возвращать свое. Доказали миру, что Россия может проигрывать. Второй год этой войны – мы выиграли Черное море. Выиграли зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашего государства на земле", — заявил он.

По словам президента, сейчас есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях Донецкой области. Это повлияло на украинцев.

"Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его – наш долг. Этот год должен стать временем Украины – временем, когда каждый украинский воин будет по-прежнему, что украинское государство, украинская армия способны побеждать", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что откровенно поговорил с Залужным о необходимости "срочных перемен" в армии.

"Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в ВСУ, о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны "Существенно большая технологичность действий армии. Перезагрузка генералитета. Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же как солдаты на "нули"", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что боевые командиры должны получить возможность реализовать свой особый опыт на уровне всей армии – в ее руководстве. По его словам, сейчас в армии находится около миллиона человек, но большинство из них "не почувствовало фронта", тогда как меньшинство действительно воюет на передовой.

"Нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом, к мобилизации и рекрутингу", — сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назначил новым Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского



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