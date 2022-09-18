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Зеленский объяснил, почему сейчас "затишье" на фронте

Временное "затишье" на фронте является подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов

сегодня, 22:41
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские военные сейчас заняты подготовкой к следующему этапу освобождения ряда оккупированных городов. Именно поэтому на фронте временное "затишье". О подготовке к наступлению ВСУ рассказал глава государства Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения .

Зеленский объяснил, почему сейчас "затишье" на фронте

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский президент сказал, что это не затишье, а подготовка к следующему этапу.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду, следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна ", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи . Президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько стран, от которых он хотел бы получить больше помощи. Среди этих стран оказались Турция и Южная Корея. Об этом украинский вождь сообщил в интервью информационному агентству Reuters. Интервью прошло в пятницу в офисе президента. Зеленский как раз приехал из уволенного Изюма в столицу Украины. Именно в городе Изюм открылись очередные жестокие убийства русских кафиров. Из-за военных преступлений, совершенных армией РФ, Зеленский вновь обратился к Западу и другим странам с призывом увеличить поставки оружия для Украины. Кроме того, президент конкретно назвал страны, от которых хотел бы получить такую помощь. Среди его списка оказались Турция и Южная Корея. Также украинский президент считает, что у Германии "психологические барьеры" в поставках оружия для Украины через нацистский этап в своем прошлом. Но именно от Берлина необходимы поставки оружия для того, чтобы оградить Украину от российского фашизма, сказал Зеленский.



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Источник: https://youtu.be/Fb72nVyofFg
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