"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду, следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна ", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи . Президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько стран, от которых он хотел бы получить больше помощи. Среди этих стран оказались Турция и Южная Корея. Об этом украинский вождь сообщил в интервью информационному агентству Reuters. Интервью прошло в пятницу в офисе президента. Зеленский как раз приехал из уволенного Изюма в столицу Украины. Именно в городе Изюм открылись очередные жестокие убийства русских кафиров. Из-за военных преступлений, совершенных армией РФ, Зеленский вновь обратился к Западу и другим странам с призывом увеличить поставки оружия для Украины. Кроме того, президент конкретно назвал страны, от которых хотел бы получить такую помощь. Среди его списка оказались Турция и Южная Корея. Также украинский президент считает, что у Германии "психологические барьеры" в поставках оружия для Украины через нацистский этап в своем прошлом. Но именно от Берлина необходимы поставки оружия для того, чтобы оградить Украину от российского фашизма, сказал Зеленский.