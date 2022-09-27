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Зеленский объяснил, почему наступление РФ на Донбассе войдет в историю

Президент подчеркнул, что у российское наступления на Донбассе нет никаких перспектив

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
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В наступлении российских оккупантов на Донбассе нет никакой логики, кроме одной – по максимуму потерять военной техники и убить как можно больше российских солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

Зеленский объяснил, почему наступление РФ на Донбассе войдет в историю

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что для всех уже очевидна бесперспективность войны для России в Украине. И тем не менее, российское военное командование все равно хочет упорно продолжает бросать своих военных в "мясорубку", не щадя человеческие жизни.

"Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация — это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Другого смысла у российской мобилизации просто нет", — сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что россияне почувствовали, что проиграют и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-нибудь активность на фронте.                                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский с начала вступления в должность поддержал решение о том, чтобы не вмешиваться в военные дела военного руководства, поскольку он не имеет необходимого военного опыта.

Также издание "Комментарии" сообщало - чем закончатся псевдореферендумы рф – о чем говорят ядерные угрозы путина.




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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1489497131462882
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