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Зеленский объяснил, почему наступившая неделя для Украины войдет в историю

Президент предупредил, что стоит ожидать усиления вражеской активности

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с 20 июня начинается во многом судьбоносная неделя для Украины. Это связано с тем, что решится, получится Украины статус кандидат ЕС или нет. Поэтому стоит ожидать, что страна-агрессор будет военным путем пытаться помешать этому. Российские войска активизируются сразу на нескольких направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский отметил в своем видеообращении к украинцам.

Зеленский объяснил, почему наступившая неделя для Украины войдет в историю

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что у Украины еже есть позитивный вердикт от Еврокомиссии по предоставлению нашей стране статуса кандидата ЕС. Но для того, чтобы завершить этот процесс нужен положительный ответ всего Европейского Союза, который мы надеемся получить в конце недели на саммите ЕС.

Президент отметил, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение. Очевидно, стоит ожидать от России усиления вражеской активности специально, показательно именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы.

Президент также отметил, что оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области, снова обстреливали украинскую топливную инфраструктуру, хотят усугубить ситуацию с горючим.

"Безусловно, будем и на это отвечать", — сказал он.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2165
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