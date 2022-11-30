Зеленский объяснил, когда может закончиться война в Украине

Военное вторжение РФ в Украину закончится, когда это пожелает Россия. По причине международного давления на эту страну, это может произойти уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Завершится это тогда (речь о войне – ред.), когда мы победим или когда захочет Российская Федерация", — сказал глава государства.

Как подчеркнул Зеленский, такое развитие событий возможно, что Россия захочет этого в тот момент, когда будет знать, как она слаба и окажется в изоляции.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", – подытожил украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина снова просит вооружения. Страны НАТО на саммите в Бухаресте обсуждают поставки Украине средств для поддержки страдающих от российских ударов, энергосистемы, а также систем ПВО. При этом по ЗРК Patriot все остается туманным. Тем временем Венгрия продолжает блокировать участие Украины в заседаниях НАТО, требуя "решить вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, который назрел давно". Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что на венгров всегда есть управа. По линии Евросоюза, например, это прекращение финансирования из фонда ЕС. И официальный Будапешт становится более сговорчивым. К тому же, продолжает он, принимают участие в совместных сессиях именно члены НАТО, а не кандидаты в члены или партнеры, пусть даже такие близкие как Украина, учитывая крепнущее военно-техническое партнерство между нашей страной и государствами, входящими в Североатлантический альянс. Поэтому здесь, отмечает Вадим Карасев, страны НАТО просто не хотят, скажем так, изменять правила.

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