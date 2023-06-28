Зеленский объяснил, какой видит победу Украины в войне

Украина должна сама определить, членом какого альянса хочет стать. Также должно быть национальное согласие по поводу того, какой должна быть победа в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его выступление в парламенте.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент предложил идею доктрины для Украины, первым пунктом которой станет вопрос о победе нашей страны в войне.

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"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины — это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Никакой части Украины мы не оставим врагу", — сказал он.

По мнению Зеленского, победа Украины в войне — это изгнание с украинской территории российских военных формирований, наемников и боевиков, возвращение граждан, которые были захвачены в плен или силой депортированы, восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ без каких-либо ограничений суверенных прав Украины.

Президент добавил, что украинцы должны сами решать, к каким альянсам присоединится наша страна. Он предложил обсудить, какой должна быть победа в войне.

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному к нашей победе — труден. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", — сказал Зеленский.

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