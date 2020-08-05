Зеленский обсудил вагнеровцов с Лукашенко: что требует

Украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы задержанные в Беларуси наемники ПВК Вагнера были переданы в Украину. Об этом говорится в сообщении гаранта в Twitter.

Так, глава государства пообщался по телефону с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко сегодня, 5-го августа, накануне президентских выборов в Беларуси и подготовки визита Зеленского в Минск. Речь шла о вагнеровцах, которые недавно были задержаны в соседской стране по подозрению в терроризме.

"Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, среди 200 наемных бойцов из российского вооруженного формирования "Вагнер", задержанных в Беларуси, один был идентифицирован как Андрей Бакунович. Ранее принадлежал к спецподразделению украинской милиции "Беркут" и мог быть причастен к преступлениям на Майдане в феврале 2014-го года.

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