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СМИ узнали, где Зеленский будет праздновать Новый год

Зеленский на Новый год планирует отправиться в "лето"

сегодня, 16:30
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отпраздновать Новый год за границей. Об этом сообщает телеграм-канал "Картель". 

СМИ узнали, где Зеленский будет праздновать Новый год

По данным источника, президент вместе с семьей хочет улететь в "лето" в теплые страны к морю. Об этом, как и о другом отдыхе президента, как обычно, сообщать не будут, так как боятся спекуляций на теме отдыха во время эпидемии.


Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, когда Владимир Путин покинет должность президента России. 



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