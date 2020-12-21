СМИ узнали, где Зеленский будет праздновать Новый год

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отпраздновать Новый год за границей. Об этом сообщает телеграм-канал "Картель".
По данным источника, президент вместе с семьей хочет улететь в "лето" в теплые страны к морю. Об этом, как и о другом отдыхе президента, как обычно, сообщать не будут, так как боятся спекуляций на теме отдыха во время эпидемии.
Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, когда Владимир Путин покинет должность президента России.
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