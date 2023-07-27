Зеленский обратился с просьбой к президенту Бразилии: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силви устроить ему встречу с лидерами стран Латинской Америки, чтобы они услышали послание Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Globo News", цитируя сказанное Зеленским во время интервью.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что президент Зеленский принял бы приглашение президента Бразилии посетить страну.

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"Латинская Америка для меня очень важна, Бразилия и другие страны тоже. Да, я хотел бы (Ред. – поехать в Бразилию). Если я получу приглашение, я поеду", — заявил глава украинского государства.

При этом уже сейчас Владимир Зеленский предложил Луле выступить региональным лидером и собрать других глав государств, чтобы услышать главные месседжи Украины, как независимой и суверенной страны.

"...если ему удастся собрать вместе других лидеров Латинской Америки, мы все можем встретиться в Бразилии или где-нибудь еще. Это также очень поможет всему миру, чтобы наступил мир. И Украина будет услышана и поддержана континентом", — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что он не намерен просить у той же Бразилии поддержать Украину поставками оружия, ведь есть понимание, что этого, скорее всего, не произойдет. Но для Украины от Бразилии и других стран Латинской Америки важно получить сигнал о политической поддержке, а также важно получить гуманитарную поддержку.

Лидер украинцев подчеркнул, что от встречи Украине нужны конкретные вещи.

Ранее "Комментарии" сообщали — президент Бразилии Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Затем он начал призывать международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



