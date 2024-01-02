Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой: что сказал президент

Гражданам Украины следует обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Важно сохранить жизнь на фоне частых ударов и обстрелов России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского.

Украинский президент напомнил, что в результате удара российских окупантов 2 января 2024 года ранения получили 130 человек. А пять мирных жителей погибли.

Президент Зеленский выразил соболезнования тем, кто лишился родных и близких.

"Пожалуйста, особенно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизнь", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии! писали о том, что Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине . В результате утреннего массированного удара РФ по Украине 2 января четыре человека погибли, еще 92 человека были ранены. Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский .

Как уточнил Владимир Зеленский, с 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Президент отметил, что уже третьи сутки подряд наши воины ПВО делают невероятную работу. Абсолютное большинство российских дронов и ракет было направлено по гражданским объектам, но наши защитники уничтожили практически все из них.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Шмигаль рассказал, куда целилась РФ во время ракетной атаки. Масштабная террористическая атака России 2 января была направлена против гражданской инфраструктуры. Такое заявление в телеграмме сделал премьер-министр Денис Шмигаль. Пока энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы работают на местах.



