Зеленский обратился к украинцам: о чем говорил президент



















Как передает портал "Комментарии", сегодня, 16 февраля Украина празднует День единения. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал свое видеообращение к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский назвал День единения очень важными для всех украинцев. При этом президент отметил, что в нашей стране проживают люди, которые отличаются как по возрасту, так и по полу. Они живут в разных населённых пунктах, каждый занимается разным видом деятельности, имеет разные таланты, говорит на разных языках и ходит в разные церкви. При этом всех, подчеркнул глава государства, этих людей объединяет одно – желание жить в мире большой одной семьёй, воспитывать детей, радоваться времени, проведённому с родителями.

Говоря об Украине президент отметил, никто не любит этот дом больше, чем сами украинцы. Никто не любит больше Украину, чем сами украинцы и поэтому только все и большой семьёй мы можем защитить нашу землю. Зеленский подчеркнул, что Восток, Запад, Юг, Север – это всё составляющие одной и неделимой Украины.

"Сине-желтые, с днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно", — подчеркнул лидер украинцев.

Отметим, что День единения Украина начала праздновать в этом году впервые. Отчасти это стало реакцией власти Украины на заявление о том, что Российская Федерация готовится к наступательной операции против Украины именно 16 февраля. Об этом сообщал ряд западных СМИ, ссылаясь на данные разведки ведущих западных стран. Днём единения Украина хочет продемонстрировать России, всему миру, что наша страна едина и готова к любым испытаниям, ради защиты своей территории.

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