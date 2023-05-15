Зеленский обратился к союзникам в НАТО: какое решение ждет Украина

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом заявил Зеленский в обращении к Копенгагенскому саммиту демократии, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что вступление Финляндии в НАТО продемонстрировало силу гарантий безопасности.

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Зеленский также поблагодарил Данию и других союзников за решительность в помощи Украины в борьбе против России.

Отметим, по информации газеты "The Washington Post", среди 31 члена НАТО существует консенсус относительно того, что Альянс не даст Украине официального приглашения к вступлению на саммите 11-12 июля, однако среди стран-членов существуют разногласия во взглядах относительно конкретных шагов интеграции Украины в НАТО.

Представители стран НАТО, многие из которых говорили на условиях анонимности, заявили, что страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах на пути к членству Украины в НАТО, включая потенциальное обязательство по срокам вступления Украины, даже, если США и некоторые западноевропейские страны выступают за меньшие шаги, которые могут включать бюрократическую модернизацию комиссии Украина-НАТО или решение о дальнейшем расширении технической поддержки НАТО в оборонном секторе Украины.

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