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Зеленский обратился к союзникам в НАТО: какое решение ждет Украина

Президент Украины Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве Украины

сегодня, 12:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом заявил Зеленский в обращении к Копенгагенскому саммиту демократии, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Зеленский обратился к союзникам в НАТО: какое решение ждет Украина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что вступление Финляндии в НАТО продемонстрировало силу гарантий безопасности.


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Зеленский также поблагодарил Данию и других союзников за решительность в помощи Украины в борьбе против России.

Отметим, по информации газеты "The Washington Post", среди 31 члена НАТО существует консенсус относительно того, что Альянс не даст Украине официального приглашения к вступлению на саммите 11-12 июля, однако среди стран-членов существуют разногласия во взглядах относительно конкретных шагов интеграции Украины в НАТО. 

Представители стран НАТО, многие из которых говорили на условиях анонимности, заявили, что страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах на пути к членству Украины в НАТО, включая потенциальное обязательство по срокам вступления Украины, даже, если США и некоторые западноевропейские страны выступают за меньшие шаги, которые могут включать бюрократическую модернизацию комиссии Украина-НАТО или решение о дальнейшем расширении технической поддержки НАТО в оборонном секторе Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — после уничтожения неизвестными российских вертолетов и самолетов в Брянской области, страна-агрессор обрушила на Украину очередные удары ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить 25 БпЛА и 3 крылатые ракеты. Однако есть "прилеты" по Тернопольщине, по Харькову. Тем временем даже из Германии звучат призывы разрешить Украине применять западное вооружение для ударов по России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.reuters.com/
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