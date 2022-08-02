Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления

Украина ожидает от государств Североатлантического альянса больше тяжелого вооружения не только для того, чтобы отражать атаки страны-агрессора, но и для того, чтобы украинская армия могла пойти в контрнаступление и отвоевать свои территории. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На Банковой отметили, что глава украинского государства остановился на двух ключевых моментах. Во-первых, проинформировал генсека НАТО о том, какая ситуация на фронте, а во-вторых, напомнил, что Киев продолжает ожидать обещанного тяжелого вооружения от партнеров в НАТО.

Владимир Зеленский также отметил, что Киев очень сильно нуждается в нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине затянется: эксперты озвучили прогноз на осень и зиму. На сегодняшний день ни у одной из сторон нет возможности, чтобы достичь своих целей, следовательно, боевые действий будут продолжаться.

Ранее "Комментарии" писали — глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу рассказал, как проходит оккупация Донецкой области.





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