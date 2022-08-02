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Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления

Зеленский отдельно обсудил состояние проработки запросов Украины в НАТО о помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставок необходимого оборудования

сегодня, 18:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина ожидает от государств Североатлантического альянса больше тяжелого вооружения не только для того, чтобы отражать атаки страны-агрессора, но и для того, чтобы украинская армия могла пойти в контрнаступление и отвоевать свои территории. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На Банковой отметили, что глава украинского государства остановился на двух ключевых моментах. Во-первых, проинформировал генсека НАТО о том, какая ситуация на фронте, а во-вторых, напомнил, что Киев продолжает ожидать обещанного тяжелого вооружения от партнеров в НАТО.                                                                                                

Владимир Зеленский также отметил, что Киев очень сильно нуждается в нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы прожили 160 дней полномасштабного вторжения. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, почему перелом в войне уже начался.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине затянется: эксперты озвучили прогноз на осень и зиму. На сегодняшний день ни у одной из сторон нет возможности, чтобы достичь своих целей, следовательно, боевые действий будут продолжаться.

Ранее "Комментарии" писали — глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу рассказал, как проходит оккупация Донецкой области.




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