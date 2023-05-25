Зеленский обратился к народу Ирана – просит прекратить циничные убийства

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, чтобы тот не становился соучастникам кровавой российской войны, которая использует иранские дроны-камикадзе для убийства гражданских украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем традиционном видеообращении.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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Президент добавил, что хоть украинцы и научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть и попадания, и жертвы.
Зеленский добавил, что в результате помощи агрессору Иран тольуко получает еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы.
Он выразил уверенность, что люди Ирана должны быть на другой стороне истории − не со злом.
Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше т.н. "мирных инициатив", якобы способных положить конец российско-украинской войне. Вслед за представителями Европы, Азии, Европы, Латинской Америки, Ватикана в игру вступает Африка, посланцы которой собираются в Киев и Москву. К чему это всё может привести? Как нам на это реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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