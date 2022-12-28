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Зеленский обратился к нардепам: главные заявления

Президент подчеркнул, что Украина идет к победе в войне с РФ и в этом ее поддерживает весь цивилизованный мир

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде. В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина продолжает уверенно идти к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".

Зеленский обратился к нардепам: главные заявления

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент акцентировал внимание на том, что несмотря на террор России украинцы пройдут эту зиму, российские "шахедные" удары не принесут оккупантам никакого результата.

Владимир Зеленский подчеркнул, Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость иметь друзей среди украинцев. Украина идет к победе. Всё, чего раньше не достигли раньше, у нас будет теперь. Своей борьбой Украина объединяет ЕС и весь свободный мир.

Глава государства акцентировал внимание на том, что должен быть международный трибунал по военным преступникам оккупантов и враг должен понести наказание. 

"Безопасность государства – это не то состояние, к которого достигаешь раз и навсегда. Это сложная работа, процесс", – отметил Зеленский.

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