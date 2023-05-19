Зеленский обратился к лидерам Лиги арабских государств: что сказал президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступил перед лидерами Лиги арабских государств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В начале выступления Владимир Зеленский почитал военных, защищающих украинские земли от российской агрессии. В ходе выступления президент указал, почему Украина воюет против России.

"Украинцы никогда не выбирали войну. На другие земли наши войска не ходили. Но мы никогда не будем подчиняться никаким чужакам или колонизаторам. Поэтому мы боремся". – сказал Зеленский.

Президент Украины призвал защитить украинский народ, включая его мусульманскую часть.

"Главный призыв, который я хочу оставить в Джидде, благородный призыв ко всем вам помочь защитить наш народ, включая украинское мусульманское сообщество", — говорит Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что одни из первых пострадавших от российской агрессии в Украине стали крымские татары, которые являются неотъемлемым сообществом мусульманского мира. Именно из Крыма, где проживает большой центр крымских-татар, Россия начала свои агрессивные действия в 2014 году, а затем продолжила их полномасштабным вторжением в Украину.

Зеленский призвал арабских лидеров присоединиться к Украине на пути формулы мира, преследующей цель остановить войну. Всем делегациям на встрече лидеров Лиги арабских стран были вручены документы на их языке с пунктами и подробным описанием украинского мирного плана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне нанесли удары по родному городу Зеленскому.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией.