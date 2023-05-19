Зеленский обратился к лидерам Лиги арабских государств: что сказал президент Украины

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступил перед лидерами Лиги арабских государств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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В начале выступления Владимир Зеленский почитал военных, защищающих украинские земли от российской агрессии. В ходе выступления президент указал, почему Украина воюет против России.
Президент Украины призвал защитить украинский народ, включая его мусульманскую часть.
Украинский лидер подчеркнул, что одни из первых пострадавших от российской агрессии в Украине стали крымские татары, которые являются неотъемлемым сообществом мусульманского мира. Именно из Крыма, где проживает большой центр крымских-татар, Россия начала свои агрессивные действия в 2014 году, а затем продолжила их полномасштабным вторжением в Украину.
Зеленский призвал арабских лидеров присоединиться к Украине на пути формулы мира, преследующей цель остановить войну. Всем делегациям на встрече лидеров Лиги арабских стран были вручены документы на их языке с пунктами и подробным описанием украинского мирного плана.
Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией.
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