Зеленский обещает "громкие" новости о ситуации на фронте

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в ходе своего видеообращения к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Лидер украинцев раскрыл некоторые подробности заседания Ставки верховного главнокомандующего.
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Также участники Ставки затронули вопрос обеспечения украинской армии снарядами. Зеленский отметил, что над этим Украина работает ежедневно, в том числе и в сфере поставок от партнеров и поиска новых возможностей в мире.
По словам президента, также на ставке заслушали "содержательный доклад" разведки по ситуации в российском ВПК. Следовательно, президент подчеркнул, что сейчас Украина "четко видит", какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.
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