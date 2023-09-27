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Зеленский обещает "громкие" новости о ситуации на фронте

Президент подчеркнул, что "украинских действий" против России будет больше

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в ходе своего видеообращения к украинцам.

Зеленский обещает "громкие" новости о ситуации на фронте

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Лидер украинцев раскрыл некоторые подробности заседания Ставки верховного главнокомандующего.


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"Обсуждали несколько главных вопросов. Первое — конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по востоку, югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали", — подчеркнул он.

Также участники Ставки затронули вопрос обеспечения украинской армии снарядами. Зеленский отметил, что над этим Украина работает ежедневно, в том числе и в сфере поставок от партнеров и поиска новых возможностей в мире.

"Мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов", — сказал глава государства. 

По словам президента, также на ставке заслушали "содержательный доклад" разведки по ситуации в российском ВПК. Следовательно, президент подчеркнул, что сейчас Украина "четко видит", какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. 

"Санкций — недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", — подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7984
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