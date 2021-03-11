Зеленский о пандемии: За год человечество получило колоссальный совместный опыт

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Лиза Снисар
В своем твитте президент Украины также упомянул генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Аданома Гебреисуса, который уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут вернуться к привычной жизни.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Напомним, что ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии инфекции Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Также напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее". Также он не подтвердил информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что прививка от коронавируса может стоить до 1200 грн.
Как ранее сообщали "Комментарии", Степанов отмечал, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека.
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