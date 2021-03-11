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Зеленский о пандемии: За год человечество получило колоссальный совместный опыт

Президент призвал соблюдать карантинные ограничения

сегодня, 11:40
Автор:

Лиза Снисар
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год пандемии коронавируса Covid-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Об этом президент написал в своем Twitter.

В своем твитте президент Украины также упомянул генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Аданома Гебреисуса, который уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут вернуться к привычной жизни.

Зеленский о пандемии: За год человечество получило колоссальный совместный опыт

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Год назад @WHO (Всемирная организация здравоохранения) объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. @DrTedros, уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни", — написал Зеленский.

Напомним, что ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии инфекции Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее". Также он не подтвердил информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что прививка от коронавируса может стоить до 1200 грн. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Степанов отмечал, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека.


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1369903162321174532
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