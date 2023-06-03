Зеленский неожиданно заявил о желании встретиться с президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава украинского государства считает, что у политиков есть темы для разговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в интервью латиноамериканским СМИ.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не первый раз публично и не публично, через кого-то, через медиа и напрямую президенту Луле, и могу еще раз подтвердить – я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Я заинтересован, чтобы у меня была встреча. Я предлагал в любом формате", — сказал президент Украины.

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Зеленский напомнил, что от него лично президент Бразилии получал приглашение посетить Украину, чтобы откровенно поговорить.

По словам украинского лидера, его команда связывалась с администрацией президента Лулы, когда он проводил встречи в Испании, Португалии, он был в Европе.

"Я думал воспользоваться этим временем, потому что расстояние уже меньше, и я хочу, чтобы он нашел время. Потом у меня были на G7 встречи разные, и даже кто-то говорил, что мы не нашли… это бред", — добавил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Бразилии Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



