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Зеленский не сомневается в победе Трампа на выборах: что заявил президент

Президент намекнул, что от решения Трампа будет зависеть дальнейшая помощь Украине

11 июля 2024, 16:35 comments1135
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в последнее время очень много разговоров о том, как именно Дональд Трамп видит окончание войны в Украине. В частности, намерения и планы Дональда Трампа завершить войну в Украине активно комментирует президент Украины Владимир Зеленский, словно намекая, что именно он станет победителем президентской гонки в США.

Зеленский не сомневается в победе Трампа на выборах: что заявил президент

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В нашумевшем интервью "Bloomberg" Владимир Зеленский заявил, что, Украина хотела бы уже сейчас услышать подробности плана Трампа по завершению войны в Украине.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовыми, мы хотим это знать… Мы хотим знать, будем мы иметь в ноябре мощную поддержку США или останемся одни", – заявил Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – экс-глава Белого дома и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласится быстро завершить войну. Такой материал выдало "Politico". В очередной раз пришлось реагировать даже президенту Зеленскому, который призвал Трампа показать сегодня его план окончания войны. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли Трамп может поставить руководство Украины перед фактом, отказавшись оказывать поддержку для продолжения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" информировали – о чем говорят заявления Зеленского: каков будет формат переговоров с РФ. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




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