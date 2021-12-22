Зеленский не подписал закон о военных преступниках: что будет с документом

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно не подписал закон №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" (о военных преступниках, — ред.). В Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос СМИ, рассказали, что будет с документом.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Так, в документе указано, что президент в течение 15 дней после получения принятого Верховной Радой закона и подписанного спикером парламента, должен его подписать и официально обнародовать, или же вернуть закон с правками на рассмотрение народных депутатов.

"В случае, если президент в установленный срок не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобрен президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован ч.1-2 ст.94 Основного закона Украины", — говорится в документе.

Напомним, уже шесть месяцев документ "обрабатывают" в Офисе президента, что ранее признали в ответе на запрос СМИ. При этом, за это время закон №2689 так и не направили в одно из ключевых министерств для согласования и доработки. То есть, что подразумевают в ОП под "обрабатывают" — непонятно.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2689 в мае текущего года. В начале июня документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который должен был подписать документ или ветировать его в 15-дневный срок. Этого не произошло до сих пор. А теперь, согласно процедуре, закон уже нельзя ветировать или дорабатывать, поскольку отведенный на это срок прошел. Таким образом, Зеленский обязан подписать закон. Либо, это должен сделать спикер парламента Руслан Стефанчук. Вносить изменения в уже принятый Верховной Радой закон у президента уже нет полномочий. Он может лишь, после вступления закона в силу, инициировать законопроект о внесении изменений в закон, и никак иначе.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 - так называемого "закона о военных преступников", который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В свою очередь, доктор юридических наук, академик Виталий Журавский объяснил, что данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества.

"Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала, и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки", — отметил Журавский.

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