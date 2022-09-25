Зеленский не исключает, что из-за ударов РФ зима станет вызовом для Украины

Владимир Зеленский не исключает, что российские захватчики зимой могут наносить удар по электросети страны. Так что зима для украинцев может стать настоящим вызовом. Такое заявление президент Украины сделал во время интервью CBS News.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства еще раз подчеркнул, что украинский народ и дальше будет бороться, ведь мы не боимся вызовов.

"Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они не заставляли другие страны, Соединенные Штаты Америки и Европу страдать. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и мы отдаем свою жизнь за будущее демократии и открытый мир", — заявил Владимир Зеленский. .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал страну, от которой Украина в войне против РФ ожидала помощи, но так ничего и не получила. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его крайне неприятно удивила позиция Израиля по отношению к Украине. С начала полномасштабного вторжения России Украина официально и неофициально многократно обращалась за помощью, но так ничего и не получила. Кроме слов беспокойства, никакой другой поддержки Киев не получил. При этом Владимир Зеленский отметил, что он понимает, что Израиль – это та страна, которая время от времени живет в военных действиях и вынуждена защищать свою территорию от врага. Вот только поступила проверенная информация о том, что Израиль экспортирует оружие в другие страны. То есть, в то время, когда Украина критически нуждалась и нуждается в каком-либо оружии, Израиль продолжает продавать оружие, но при этом отказывает Киеву. По словам президента, дискуссии о возможных поставках Украине оружия велись на самом высоком уровне, но руководство Израиля так и не пошло на встречу Украине.

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