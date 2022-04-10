Зеленский назвал виновных в военных преступлениях в Украине – не один Путин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский президент Путин — один из тех, кто несет ответственность за военные преступления, совершенные военными РФ в Украине. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью изданию СBS News.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Как сообщил Зеленский, Путин — один из военных преступников, которые должны понести ответственность за совершенные трагедии в Украине. При этом Зеленский ставит президента РФ на одном уровне со всеми главнокомандующими и обычными солдатами российской армии, следовавшими преступным распоряжением.

"Я думаю, что все, кто принял решение, издал указ, выполнил приказ, всех, кто имеет к этому отношение... Я считаю, что все они виноваты", — заявил Зеленский во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов. В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, поскольку зона поражения у цистерны составляет не более 550 метров.

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