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Зеленский назвал виновных в военных преступлениях в Украине – не один Путин

Зеленский объяснил, кто несет ответственность за совершенные злобы в Украине

сегодня, 10:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский президент Путин — один из тех, кто несет ответственность за военные преступления, совершенные военными РФ в Украине. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью изданию СBS News.

Зеленский назвал виновных в военных преступлениях в Украине – не один Путин

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Как сообщил Зеленский, Путин — один из военных преступников, которые должны понести ответственность за совершенные трагедии в Украине. При этом Зеленский ставит президента РФ на одном уровне со всеми главнокомандующими и обычными солдатами российской армии, следовавшими преступным распоряжением.

"Я думаю, что все, кто принял решение, издал указ, выполнил приказ, всех, кто имеет к этому отношение... Я считаю, что все они виноваты", — заявил Зеленский во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов. В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, поскольку зона поражения у цистерны составляет не более 550 метров.

Также "Комментарии" писали, что в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны. Ближайшие две недели войны будут решающими не только потому, что будут проходить ожесточенные бои на востоке Украины, но потому что эти битвы определят дальнейшее течение боевых действий и следующую фазу войны.

Читайте на портале "Комментарии": в МВД рассказали, куда может направиться враг в случае успешных боев за Донбасс.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZCATFbleHMs
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