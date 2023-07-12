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Зеленский назвал три приоритета Украины на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о трех основных пунктах, которые будут обсуждаться на втором дне саммита НАТО.

сегодня, 11:29
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил три основных пункта, которые будут подниматься во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Зеленского. 

Зеленский назвал три приоритета Украины на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Первым приоритетом Владимир Зеленский назвал новые военные пакеты вооружения украинской армии и ее поддержки на поле боя против российских сил. Вторым пунктом оказалось приглашение Украины в НАТО.


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"Требуем понимание, что мы имеем это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит", — написал Зеленский.

Этот вопрос вызвал резкую критику президента Украины во время дороги на саммит НАТО 11 июля. По словам Зеленского, новые формулировки, которые обсуждаются без Украины на саммите военного альянса в Литве, являются "беспрецедентными и абсурдными". Зеленский пояснил, что в отсутствие временных рамок приглашение Украины в НАТО предоставит России и дальше возможность делать террор на украинских территориях.

Последним, третьим пунктом Владимира Зеленского на втором дне саммита будут гарантии безопасности для Украины, пока страна будет идти к вступлению в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель США Джон Кирби ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего последние изменения на саммите НАТО "беспрецедентными и абсурдными".

Также "Комментарии" писали о послании Соединенных Штатов в НАТО Джулианне Смит, которая отреагировала на критику Зеленского. По ее словам, НАТО 500 дней поддерживает Украину и будет это делать и дальше. Кроме того, Смит указала, что президент Украины Владимир Зеленский посылает очень сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину во время саммита НАТО в Вильнюсе.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6939
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