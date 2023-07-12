Зеленский назвал три приоритета Украины на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил три основных пункта, которые будут подниматься во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Зеленского.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Первым приоритетом Владимир Зеленский назвал новые военные пакеты вооружения украинской армии и ее поддержки на поле боя против российских сил. Вторым пунктом оказалось приглашение Украины в НАТО.

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"Требуем понимание, что мы имеем это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит", — написал Зеленский.

Этот вопрос вызвал резкую критику президента Украины во время дороги на саммит НАТО 11 июля. По словам Зеленского, новые формулировки, которые обсуждаются без Украины на саммите военного альянса в Литве, являются "беспрецедентными и абсурдными". Зеленский пояснил, что в отсутствие временных рамок приглашение Украины в НАТО предоставит России и дальше возможность делать террор на украинских территориях.

Последним, третьим пунктом Владимира Зеленского на втором дне саммита будут гарантии безопасности для Украины, пока страна будет идти к вступлению в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель США Джон Кирби ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего последние изменения на саммите НАТО "беспрецедентными и абсурдными".

Также "Комментарии" писали о послании Соединенных Штатов в НАТО Джулианне Смит, которая отреагировала на критику Зеленского. По ее словам, НАТО 500 дней поддерживает Украину и будет это делать и дальше. Кроме того, Смит указала, что президент Украины Владимир Зеленский посылает очень сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину во время саммита НАТО в Вильнюсе.