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Зеленский назвал, сколько у Путина союзников

Владимир Зеленский считает, что даже терпеливый Китай отворачивается от Москвы, а Путин находится во все большей изоляции.

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о союзниках российского диктатора Владимире Путине. По мнению украинского лидера, даже Китай не желает поддерживать Путина в войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.

Зеленский назвал, сколько у Путина союзников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал обширное интервью для издания Associated Press. Во время разговора президент Украины рассказал о Путине и его изолированности. Зеленский указал, что российский диктатор потерял все за год войны против Украины и превратился в "информационно изолированного человека". Далее президент указал есть ли у Владимира Путина союзники.


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"У него нет союзников", – говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины указывает, что даже Китай, который долго был лояльным Кремлю, уже потерял желание поддерживать режим Путина. Си Цзиньпин недавно посетил Путина в Москве, однако не объявил о поддержке России в военной кампании против Украины.

Зеленский считает, что ход Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси преследовал цель отвлечь внимание от неудачного визита китайского лидера в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией. Госсекретарь США считает, что такие условия должны устроить Украину.

Также "Комментарии" писали о 12 друзьях Владимира Путина. The Economist создал "Индекс друзей Путина", то есть рейтинг стран, являющихся крупнейшими союзниками в Российской Федерации. Кроме очевидных союзников Кремля некоторые страны совершенно непривычно видеть в списке.



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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-war-78f55fbf4fb7e57711c2fadaf914fd45
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Обсуждения

антибандерЛох

сегодня, 11:51

тупой пидар Зе попутал, может у Путина и мало "союзников" в понимании значения этого термина для Зе, за то у Зе их вообще нет, есть только хозяева.


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