Зеленский назвал, сколько у Путина союзников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о союзниках российского диктатора Владимире Путине. По мнению украинского лидера, даже Китай не желает поддерживать Путина в войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал обширное интервью для издания Associated Press. Во время разговора президент Украины рассказал о Путине и его изолированности. Зеленский указал, что российский диктатор потерял все за год войны против Украины и превратился в "информационно изолированного человека". Далее президент указал есть ли у Владимира Путина союзники.

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"У него нет союзников", – говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины указывает, что даже Китай, который долго был лояльным Кремлю, уже потерял желание поддерживать режим Путина. Си Цзиньпин недавно посетил Путина в Москве, однако не объявил о поддержке России в военной кампании против Украины.

Зеленский считает, что ход Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси преследовал цель отвлечь внимание от неудачного визита китайского лидера в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией. Госсекретарь США считает, что такие условия должны устроить Украину.

Также "Комментарии" писали о 12 друзьях Владимира Путина. The Economist создал "Индекс друзей Путина", то есть рейтинг стран, являющихся крупнейшими союзниками в Российской Федерации. Кроме очевидных союзников Кремля некоторые страны совершенно непривычно видеть в списке.