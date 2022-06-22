Зеленский назвал «самое жесткое направление», а также позиции, где ВСУ удалось продвинуться

Украинские защитники усиливают защиту Луганской области и постепенно приближаются к большим боям за Херсонскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем традиционном видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В целом ситуацию на фронте Зеленский назвал такой, которая существенно не изменилась. С одной стороны, украинская армия имеет небольшой тактический успех в Луганской области, но в целом там ситуация очень тяжёлая. Российский захватчики продолжают массированно наступать – делают это также в Донецкой и Харьковской областях.

Президент уверен, что жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности, просто разрушает, просто убивает, показывает таким образом своему командованию, что не стоит на месте.

На юге ВСУ защищают нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождают Херсонщину.

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