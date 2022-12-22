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Зеленский назвал "решающий" фактор для победы Украины в войне

Владимир Зеленский отметил, что поддержка со стороны США и союзников является "решающей" для победы Украины

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия продолжает давать отпор российским захватчикам, обороняя Украину уже больше 300 дней, сколько и продолжается полномасштабное российское вторжение. Но для того, чтобы победить на поле боя Украине нужно еще больше оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии", со ссылкой на выступление главы государства в Конгрессе США.

Зеленский назвал "решающий" фактор для победы Украины в войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Здесь линия фронта, тирания — в которой нет недостатка в жестокости по отношению к жизням свободных людей. И ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя", — отметил глава украинского государства.

Владимир Зеленский высказал слова благодарности западным партнерам Украины за предоставленную артиллерию, но отметил, что это совсем недостаточно.

По словам украинского лидера, сегодня на поле боя украинцы воюют за то, чтобы отстоять свой суверенитет и свободу, но без постоянной поддержки США это делать очень сложно.

"Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", — резюмировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена назвали главную причину визита Зеленского в США, намекнув, что наступает новая фаза войны и двум президентам нужно сверить позиции, чтобы быть готовыми к новым вызовам.

Также издание "Комментарии" сообщало — 21 декабря, произошла ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, состоялось выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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